Yasemin Batur'dan İSMEK'i kapatmaya çalışan CHP yönetimine yönelik çarpıcı açıklamalar
AK Parti Meclis üyesi Yasemin Batur, İBB Meclis toplantısında yaptığı konuşma ile CHP yönetiminin İSMEK’te yaptığı usulsüzlükleri, yöneticilere yapılan mobbing uygulamalarını, donanımsız isimlerine atanmasını, zorla attırılan imzaları örneklerle gözler önüne serdi.
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