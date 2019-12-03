Web TV Yaşam 3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara

3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara

03.12.2019 | 09:48

İBB tarafından üst geçide açılan "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ikinci şoku yaşattı. Üst geçidin bir tarafından engelli rampası varken diğer tarafında yok.

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