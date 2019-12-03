3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara
İBB tarafından üst geçide açılan "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ikinci şoku yaşattı. Üst geçidin bir tarafından engelli rampası varken diğer tarafında yok.
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