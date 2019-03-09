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Atatürk Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Abu Dabi’den Türkiye’ye gelen bir yolcudan şüphelenerek bagajını incelemeye aldı. Bagajın yapılan X-ray kontrolünün ardından detaylı araması yapıldı. Yapılan kontrollerde, şahsın eşyaları arasına gizlediği nadir bulunan 23 adet yılan derisi tespit edildi. Yılan derilerine ekipleri tarafından el konuldu.

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Atatürk Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu
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