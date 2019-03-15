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Bakan Çavuşoğlu: 2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu bölgede yaşayan 2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bir tanesi ameliyattan çıktı, diğeri de hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, 54. Türkiye-AB Ortaklı Konseyi Toplantısı'nın ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenlendi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen barbar terör saldırısını şiddetle lanetlemek istiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yeni Zelanda halkına ve Müslüman alemine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Çavuşoğlu: 2 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik
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