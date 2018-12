Bu kavun ağaçta yetişiyor

Aksu ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Emin Şencan, 30 yıla yakın Antalya'nın en işlek caddesinde sürdürdüğü kadın kuaförlük mesleğini bırakarak Aksu'da uzun yıllar yatırım yaparak satın aldığı 150 dönüm alan üzerinde çiftçilik yapmaya başladı. 16 yıldır çiftçilik yapan 59 yaşındaki Emin Şencan, toprakların verimli olmasından dolayı 150 dönüm alan üzerinde bulunan arazisine 10 yıl önce yüzlerce narenciye ağacı dikti. Zaman geçtikçe işinde profesyonelleşen Şencan, çiftlik içerisinde diğer ülkelerde yetişen ve Antalya'nın iklimine uygun meyveleri de yetiştirmeye başladı. 150 dönüm alan üzerinde binlerce ağacı bulunan ve bunların hasadından elde ettiği kazanım ile hayatını geçindiren Şenca, hergün yeni meyve arayışları içerisine girdi.

60 SANTİM 4,5 KİLO

8 yıl önce Türkiye'de daha çok Mersin topraklarında yetişen ağaç kavunu meyvesini gören ve meyveye hayran kalan Şencan, meyvenin aşısından alarak kendi turunçlarından birisinin üzerine aşı yaptı. İlk meyvesini 3 yıl önce alan Şencan'ın geçen yıl meyvesinin büyüklüğü 30 santim olarak ölçüldü. Bu yıl ise metre ile yapılan ölçümde meyve 60 santim olarak belirlendi. Kendi meyvesinin büyüklüğü karşısında hayretler içerisinde kalan Şencan, hedefinin gelecek yıl 100 santim olduğunu açıkladı. Daha çok limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilen ağaç kavunu, tadı ve mis kokusu yanı sıra ağırlığı ile de dikkati çekiyor. 3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başlayan ağaç kavununun meyve ağırlığı 1 kilo ile 4,5 kilo arasında değişiyor. Ağaç kavunu, turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak biliniyor.

YEMİYOR ZİYARETÇİLERE HEDİYE EDİYOR

Ağaç kavunu meyvesini 8 yıl önce diktiğini ifade eden Şencan, "Aşısını kendim getirttim. Türkiye'ye has bir çeşit değil. Anavatanı Güney Asya kökenlidir. Orta Amerika'da da yetişiyor. Ben bunu diktiğim zaman bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Diktiğim ağacın meyvesini bu kadar büyük olduğunu görünce şaşkınlık içerisinde kaldım. Ama her yıl bu şaşkınlığım arttı. Bu meyve geçen yıl ölçtüğümde 34 santim büyüklüğündeydi. Ama bu sene gördüğünüz gibi 64 santim oldu. Ben bununla da yetinmeyeceğim bunu 100 santime çıkarmayı hedefliyorum. Onu da başaracağım. Ben bunu yetiştirmek için yetiştirmedim. Arazime ve çiftliğime gezen insanlara hediye olarak yetiştirdim. Bahçeme her kesimden ziyaretçi geliyor. Onlara da hediye olarak veriyorum. Bu üründen Cumhurbaşkanımıza da göndermek istemiyorum. Cumhurbaşkanımızın da görmesini istiyorum. Allah izin verirse bir kasa göndereceğim" dedi.