Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4’üncü günde de sürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce balık avlamak için tekneyle açılan ve geri dönmeyen 2 mahalle bekçisini karadan, havadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. Gece-gündüz süren aramalarda şu ana kadar bekçilerin izine rastlanamadı.