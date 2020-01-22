Web TV Yaşam Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

22.01.2020 | 18:29

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuklu ailenin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çocuklardan birinin yangını fark ederek annelerini uyarmasıyla faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Türbe Caddesi'nde bir sitenin birinci katında, Önder Göküş'e ait evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Eşyaların tutuştuğunu gören çocuklar durumu anneleri Neslihan Göküş'e haber verdi. Göküş, çocuklarla birlikte evdeki muhabbet kuşlarını da alarak evden çıktı. Mahalle sakinlerinin de haber vermesiyle yanan eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada evlerinden dumanlar yükselen aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Evde baba Önder Göküş hariç, büyükbaba ve büyükanne ile birlikte toplam 6 kişinin yaşadığı belirtildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişi de aynı sokakta bulunan Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 02:25
Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 22.01.2020 | 18:29
Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının gece boyu açık kalmasıyla ortaya çıktı 01:44
Yaşlı kadının ölümü, mutfak lambasının gece boyu açık kalmasıyla ortaya çıktı 22.01.2020 | 18:29
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 01:30
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 22.01.2020 | 18:29
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı 05:51
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı 22.01.2020 | 18:29
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem 02:04
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem 22.01.2020 | 18:29
Matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü! O anlar kamerada... 01:25
Matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü! O anlar kamerada... 22.01.2020 | 17:16
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 03:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 22.01.2020 | 16:24
Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor 03:38
Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor 22.01.2020 | 13:25
Müge Anlı'da tepki çeken yasak aşk! 22 Ocak 2020 Çarşamba 4 çocuk annesi evli kadın... 11:58
Müge Anlı'da tepki çeken yasak aşk! (22 Ocak 2020 Çarşamba) 4 çocuk annesi evli kadın... 22.01.2020 | 12:02
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, İngiliz bilim adamlarının yeni kanser buluşunu değerlendirdi 05:57
Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, İngiliz bilim adamlarının yeni kanser buluşunu değerlendirdi 22.01.2020 | 12:27
Popçu Tarkan, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki arazisine otel ve benzinci imar izni için İBB'ye başvurdu! 03:15
Popçu Tarkan, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki arazisine otel ve benzinci imar izni için İBB'ye başvurdu! 22.01.2020 | 12:15
Esra Erol'da yasak aşk skandalında şok olay! Canlı yayında karısıyla ilişkiye giren adamla... 05:57
Esra Erol'da yasak aşk skandalında şok olay! Canlı yayında karısıyla ilişkiye giren adamla... 22.01.2020 | 10:09
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı 05:17
Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı 22.01.2020 | 10:07
Hayatında ilk kez trafik cezası yiyen sürücü, hatıra kalsın diye makbuzu çerçeveletti 01:34
Hayatında ilk kez trafik cezası yiyen sürücü, hatıra kalsın diye makbuzu çerçeveletti 22.01.2020 | 09:44
Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi 01:20
Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi 22.01.2020 | 09:41
Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı 00:58
Sultangazi'de uyuyakalan minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı 22.01.2020 | 09:37
Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 22 gözaltı kararı 01:21
Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 22 gözaltı kararı 22.01.2020 | 09:35
Ayet-el Kürsi dinle! Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 01:25
Ayet-el Kürsi dinle! Ayet-el Kürsi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 21.01.2020 | 14:58
Erzincan'da kadın kılığındaki soyguncuya kuyumcudan müdahale! 06:42
Erzincan'da kadın kılığındaki soyguncuya kuyumcudan müdahale! 22.01.2020 | 08:54
Meteoroloji'den flaş soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 22 Ocak 2020 Çarşamba 01:06
Meteoroloji'den flaş soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! (22 Ocak 2020 Çarşamba) 22.01.2020 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN