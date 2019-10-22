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Fren yerine gaza basan sürücü otomobiliyle pazara böyle daldı

22.10.2019 | 09:45

Kadıköy’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2’si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy’de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı. Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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