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Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı

23.01.2020 | 15:50

Karabük- Gerede karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım durdu, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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