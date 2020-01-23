Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı
Karabük- Gerede karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım durdu, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
03:06
02:10
01:09
01:30
08:24
02:26
00:16
İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:48
02:29
02:16
Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 23.01.2020 | 09:42
00:16
Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:41
00:30
Aileler arasında bıçaklı kavga 1 ölü, 4 yaralı 23.01.2020 | 09:40
00:53
00:51
Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü 22.01.2020 | 22:04
02:25
Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 22.01.2020 | 18:29
01:44
01:30
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 22.01.2020 | 18:29
05:51
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı 22.01.2020 | 18:29
02:04
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem 22.01.2020 | 18:29