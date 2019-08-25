Hafif ticari araç ile forkliftin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, 23 Ağustos'ta Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Davut Demir(35) idaresindeki 34 TN 7798 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Mücahit Çağlıyan'ın kullandığı forklifte çarptı.

Kazada sürücüler Mücahit Çağlayan, Davut Demir(35) ve hafif ticari araçta bulunan Nafiye Demir(30), Emir Ahmet Demir, (4) ile 8 aylık Ömer Halis Demir yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yaşanan kazada, hafif ticari araç, sağ şeritten önüne çıkan forklifte çarpıyor.