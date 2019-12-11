İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı
Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış aralıklarla sürüyor.
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