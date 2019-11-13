Web TV Yaşam İstanbul'da 55 kişi gözaltında... Kaçak nargile tütünü operasyonu!

İstanbul'da 55 kişi gözaltında... Kaçak nargile tütünü operasyonu!

13.11.2019 | 10:30

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay titiz bir çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda bugün 8 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

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