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Karadeniz'de 69 noktada yangın!

25.12.2019 | 10:37

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Yangınlarda üç ilçemizdeki yangın neticesinde 6 ev hasar görmüş, her hangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Trabzon'daki örtü yangınlarına müdahale için 23 ilden ekiplerin Trabzon'a geldiğini söyledi.

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