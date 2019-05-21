Kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki otomobile böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana geldi. Ahmet F. E. idaresindeki 11 DJ 126 plakalı otomobil, sağ şeritte Eskişehir istikametine doğru seyir halindeyken sol şeritten ilerleyen başka bir aracın çarpma riski üzerine sağa doğru ani manevra yaptı ve bu esnada cadde kenarında park halinde bulunan 11 DP 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle el freni boşalan otomobil ok gibi fırlayarak kaldırıma çıkıp duvara çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza sonrasında herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın gerçekleşme anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.