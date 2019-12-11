Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş

Adapazarı'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı. Yapılan araştırmada Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı. F.A.'nın, daha önce kürtajı kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Taner Oktay K. ve Ümit Ö., adliyeye sevk edildi.