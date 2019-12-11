Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş
Adapazarı'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı. Yapılan araştırmada Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı. F.A.'nın, daha önce kürtajı kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Taner Oktay K. ve Ümit Ö., adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı 11.12.2019 | 14:22
02:16
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş 11.12.2019 | 14:33
01:14
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı 11.12.2019 | 14:32
02:25
Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı 11.12.2019 | 14:17
02:04
İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı 11.12.2019 | 12:14
01:18
02:02
Özgecan'ın ailesinden Ceren'in ailesine ziyaret 11.12.2019 | 11:47
01:26
Yürek burkan görüntü...Yanından ayrılmadı 11.12.2019 | 11:39
06:22
Yoksulun kefenini bile çaldılar 11.12.2019 | 11:04
03:42
Adana'da şehir merkezine inen yaban domuzu, paniğe neden oldu 11.12.2019 | 11:01
00:48
Yalova'da tersanede yangın! 11.12.2019 | 11:12
01:07
Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (11.12.2019) 11.12.2019 | 09:32
01:34
Kayıp 2 dağcı 10 gündür aranıyor 11.12.2019 | 09:57
09:00
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe" Yarım kalanı tamamlamak isterler" 11.12.2019 | 09:47
01:40
Antalya için kırmızı alarm! İzinler iptal edildi 11.12.2019 | 09:44
01:09
Antalya'da mucize kurtuluş 11.12.2019 | 09:42
01:35
Adana'da şafak vakti FETÖ operasyonu 16 gözaltı kararı 11.12.2019 | 09:37
02:37
Kayıp dağcılara ait bir iz daha 10.12.2019 | 18:11
02:02
Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada 10.12.2019 | 18:12
01:31
Bu kahvehanede parası olmayana çay ücretsiz 10.12.2019 | 18:12