Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor
Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun üzerindeki ay-yıldız ve asker figürü görenleri şaşırtıyor.Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları bulunan Hayrettin Geyikçeli'nin, 3 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kuzunun, sol tarafında beyaz tüylerle oluşan ay-yıldız deseni ve askeri andıran şekiller, insanların ilgisini çekti. 'Şanlı' adı verilen kuzunun tüyleri uzadıkça desenler az da olsa belirginliğini kaybetse de görenler, "Üzerindeki desenler özenle ayarlanmış gibi. Türk kuzusu böyle şanlı dünyaya gelir, yükü de ağır" yorumunda bulunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:24
02:26
00:16
İstanbul Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:48
02:29
02:16
Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor 23.01.2020 | 09:42
00:16
Bağcılar'da beton mikseri devrildi 23.01.2020 | 09:41
00:30
Aileler arasında bıçaklı kavga 1 ölü, 4 yaralı 23.01.2020 | 09:40
00:53
00:51
Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü 22.01.2020 | 22:04
02:25
Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi 22.01.2020 | 18:29
01:44
01:30
Hırsızın rahatlılığı bu kadarına pes dedirtti 22.01.2020 | 18:29
05:51
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı 22.01.2020 | 18:29
02:04
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem 22.01.2020 | 18:29
01:25
Matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü! O anlar kamerada... 22.01.2020 | 17:16
03:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 22.01.2020 | 16:24
03:38
Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor 22.01.2020 | 13:25
11:58
05:57