Kuzunun üzerindeki ay-yıldızlı figürü görenleri şaşırtıyor

Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun üzerindeki ay-yıldız ve asker figürü görenleri şaşırtıyor.

Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları bulunan Hayrettin Geyikçeli'nin, 3 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kuzunun, sol tarafında beyaz tüylerle oluşan ay-yıldız deseni ve askeri andıran şekiller, insanların ilgisini çekti. 'Şanlı' adı verilen kuzunun tüyleri uzadıkça desenler az da olsa belirginliğini kaybetse de görenler, "Üzerindeki desenler özenle ayarlanmış gibi. Türk kuzusu böyle şanlı dünyaya gelir, yükü de ağır" yorumunda bulunuyor.