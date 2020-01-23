Meteoroloji'den kar yağışı ve soğuk hava uyarısı! (23 Ocak 2020 Perşembe) İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 23 Ocak 2020 Perşembe için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin 23 Ocak 2020 Perşembe günü; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminleri...
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