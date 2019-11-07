Meteoroloji'den son dakika hava durumu! 7 Ekim Perşembe hava nasıl olacak?
Hafta başlarından itibaren hissedilir derecede yükselen sıcaklıkların ardından kısa süreli yağışlar etkisini göstermişti. Bu hafta sonuna kadar etkili bir yağış beklenmez Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren birçok bölgemizde yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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