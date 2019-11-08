İstanbul hava durumu (8 Kasım 2019 Cuma) İstanbul ve Türkiye'de hafta sonu hava durumu...
Meteoroloji'den İstanbul ve Türkiye geneli 8 Kasım 2019 Cuma ve hafta sonu için hava durumu tahmini...
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OTOMATİK OYNAT
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10:28
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Kaş’ta taş yüklü kamyon devrildi 1 ölü 07.11.2019 | 17:16
05:39
01:15
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Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye otomobil çarptı 07.11.2019 | 17:04
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03:14
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Zeytinburnu'nda kavga: eşini, oğlunu ve damadını vurdu 07.11.2019 | 11:36
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02:11
Defileye gider gibi hırsızlığa gittiler...Hırsızlık zanlıları kamerada 07.11.2019 | 11:19
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İstanbul’da asker konvoyu çileye döndü 07.11.2019 | 10:01