Amasya’da devriye gezen bekçiler fark etti, minibüste 26 tarihi küp ele geçirildi | Video
Amasya’da gece devriye gezen bekçilerin fark ederek bildirdikleri bir minibüste yapılan aramada 26 adet çeşitli ebatlarda tarihi küp ele geçirildi. Küplerin 1’inin Roma, 2’sinin Bizans, 23’ünün de Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Küplerin 1'inin Roma, 2'sinin Bizans, 23'ünün de Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirildi. Amasya Emniyet Müdürlüğü küplerin görüntülerini basınla paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
00:31
02:06
Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2024 | 08:46
01:12
Orhangazi'de mahalle yangına uyandı | Video 24.05.2024 | 08:41
04:06
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı | Video 24.05.2024 | 08:41
07:00
01:39
Edirne'de sağanak etkili oldu 23.05.2024 | 18:10
02:10
04:55
Edremit'te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 23.05.2024 | 16:04
01:39
01:44
01:43
Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video 23.05.2024 | 13:48
00:46
05:14
00:50
Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video 23.05.2024 | 13:38
04:00
Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası atan şahıslar kamerada | Video 23.05.2024 | 13:39
00:48
TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 23.05.2024 | 12:21
00:21
03:03
Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video 23.05.2024 | 12:01