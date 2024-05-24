Video Yaşam İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video

İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video

24.05.2024 | 09:55

Kağıthane’de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki bir çocuk annesi kadın, sevgilisinin ailesi tarafından iddiaya göre önce sokakta darbedildi. Olaydan 1 saat sonra ise genç kadın, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Polis kadının kendisini vurduğunu düşünürken, sevgilisinin de peşine düştü. Ailesi ise kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz ay eşinden boşanan ve 3.5 yaşında kız çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27), 2 çocuk babası olan Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak iddiaya göre bu süre içerisinde Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.'nin ailesi Ayar'ı sorumlu tuttu.

SEVGİLİSİNİN AİLESİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ İDDİASI
Olay günü saat 19.30 sıralarında Zinnetnur Ayar, konuşmak için sevgilisi Ergün G.'nin evinin önüne gitti. Ancak aşağıya Ergün G.'nin ailesindeki kadınlar inerek iddiaya göre, Ayar'ı darbetti. Bunun üzerine Ayar oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak tekrardan sevgilisinin evinin önüne geldi. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

BAŞINDA TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tek kurşunla vurulmuş olan ağır yaralı Ayar'ı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde ertesi gün hayatını kaybetti.

POLİS KADININ KENDİSİNİ VURDUĞU, AİLE İSE CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının olay yerinde kucağında olan kurusıkıdan bozma tabancaya el koydu. Polis yaptığı çalışmalarda olay anını gösteren herhangi bir güvenlik kamerasına rastlamadı. Ancak görgü şahitlerinin ifadesi ve olayın öncesine ait kamera görüntülerini de inceleyen polis, Zinnetnur Ayar'ın evden aldığı tabancayla kendisini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

OLAY BALİSTİK İNCELEME SONRASI NETLİK KAZANACAK
Kadının ailesi ise genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi. Tabancanın balistik incelemesi sonrası olay netlik kazanacak. Öte yandan genç kadının cenazesi, dün Sultanselim Merkez Camisi'nde ikindi vakti sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği ve Ayar'ın sevgilisi Ergün G.'nin ifadesine başvurmak için peşinde olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 04:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs 2024 Cuma atv izle! | Video 24.05.2024 | 10:55
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 00:28
Diyarbakır’da salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 10:15
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 00:57
Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video 24.05.2024 | 10:10
Bursa’da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi : 2 ölü 1 yaralı | Video 02:58
Bursa'da feci kaza! Yağmurda kontrolden çıkan otomobil ters şeride girdi : 2 ölü 1 yaralı | Video 24.05.2024 | 10:01
Bursa’da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 00:29
Bursa'da tır makas attı, otomobillere yol vermedi | Video 24.05.2024 | 09:55
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den Müge Anlı’ya sürpriz ziyaret! | Video 02:16
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! | Video 24.05.2024 | 10:33
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 00:43
Arabanın kaputunda tepinen keçiler kamerada | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 01:11
İstanbul’da hareketli anlar! İETT otobüsü yandı, vatandaş müdahale etti | Video 24.05.2024 | 10:26
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 00:48
Beyoğlu’nda faciadan dönüldü: Freni tutmayan vinç ve kamyon yeşillik alana girdi | Video 24.05.2024 | 09:55
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 03:13
İstanbul’da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş bulundu | Video 24.05.2024 | 09:55
İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:02
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 24.05.2024 | 09:41
Amasya’da devriye gezen bekçiler fark etti, minibüste 26 tarihi küp ele geçirildi | Video 01:14
Amasya’da devriye gezen bekçiler fark etti, minibüste 26 tarihi küp ele geçirildi | Video 24.05.2024 | 09:21
FETÖ’de gaybubet olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı | Video 00:31
FETÖ'de "gaybubet" olarak faaliyet yürüten şahıslara operasyon: 5 gözaltı | Video 24.05.2024 | 09:13
Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:06
Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2024 | 08:46
Orhangazi’de mahalle yangına uyandı | Video 01:12
Orhangazi'de mahalle yangına uyandı | Video 24.05.2024 | 08:41
Edirne’de dur ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı | Video 04:06
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı | Video 24.05.2024 | 08:41
Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul’da ağırladı! ’Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe’ 07:00
Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe' 23.05.2024 | 21:23
Edirne’de sağanak etkili oldu 01:39
Edirne'de sağanak etkili oldu 23.05.2024 | 18:10
Kocaeli’yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: Çok felaket | Video 02:10
Kocaeli'yi dolu ve sağanak vurdu, o anları böyle kaydetti: "Çok felaket" | Video 23.05.2024 | 15:39
Edremit’te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 04:55
Edremit'te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 23.05.2024 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA