Video Yaşam Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video

24.05.2024 | 08:46

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşadıkları evde yakınları tarafından ölü olarak bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı çiftten geriye Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal'ın Elitok çiftini ziyareti sırasında çekilen görüntülerde muhtarın ailenin ihtiyaçlarını sorması ve sohbet ettiği anlar kaldı.

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Olay, Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Elitok (72) ve Akkız Elitok'tan (73) haber alamayan yakınları eve geldi. Yaşlı çift 4 katlı apartmanın birinci katında yakınları tarafından iki ayrı kanepede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı çiftin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BU YAŞLI KOMŞULARIMLA HER ZAMAN YAKINDAN İLGİLENDİK"
Alanya'da gaz zehirlenmesinden dolayı ölen yaşlı çiftin görüntülüleri ortaya çıktı. Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, İHA'ya yaptığı özel açıklamada, kendisinin şu anda Hollanda'da olduğunu ve hayatını kaybeden aileyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu yaşlı komşularımla her zaman yakından ilgilendik. Onlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yemek getirdim. Onların duasını aldık. Olaydan dolayı çok üzüldük" dedi.

Muhtar Hasan Uysal'ın evine gittiği çiftle sohbeti, ihtiyaçlarını sorması hazır yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapacağını söylediği anlar da çiftten geriye kalan son görüntüler oldu.

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