Orhangazi'de mahalle yangına uyandı | Video
Orhangazi’de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, bu sırada evde olmayan aile içerideki köpeğini gözyaşları ile kurtardı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın apartmana yayılmadan kontrol altında alındı.
EVDEKİ KÖPEK KURTARILDI
Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde evde köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkartılan köpeğin teslim edildiği sahipleri gözyaşlarına hakim olmadı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yanan dairede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 24.05.2024 | 09:41
01:14
00:31
02:06
Alanya’da evde ölü bulunan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.05.2024 | 08:46
01:12
Orhangazi'de mahalle yangına uyandı | Video 24.05.2024 | 08:41
04:06
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı | Video 24.05.2024 | 08:41
07:00
01:39
Edirne'de sağanak etkili oldu 23.05.2024 | 18:10
02:10
04:55
Edremit'te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 23.05.2024 | 16:04
01:39
01:44
01:43
Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video 23.05.2024 | 13:48
00:46
05:14
00:50
Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video 23.05.2024 | 13:38
04:00
Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası atan şahıslar kamerada | Video 23.05.2024 | 13:39
00:48
TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 23.05.2024 | 12:21
00:21
03:03
Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video 23.05.2024 | 12:01