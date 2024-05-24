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İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video

İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video

24.05.2024 | 09:41

İZMİR'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.02'de olan deprem yerin 3.41 kilometre altında oldu. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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