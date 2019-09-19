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Müge Anlı'da Burhan Akyurt olayında yeni gelişme! Burhan Bey'in arkadaşı telefonda!

Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt hakkında son dakika bilgileri ortaya çıktı! Aylardır kayıp olan Burhan Aykurt'u arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ağabey Mahmut Aykurt'un çok çelişkili ifadeler verdiği herkes tarafından gözlemlendi. Usta televizyoncu Müge Anlı da; "Örneğin İzmir'de kardeşinin yaşıtlarında bir ceset bulunmuş gidip baktın mı?" diye bir soru sorunca Mahmut Aykurt; bulunan cesetleri sosyal medyadan takip ettiğini belirtti. Yanlış ihbarlarla arama çalışmalarının engellendiği de iddialar arasında.

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Müge Anlı'da Burhan Akyurt olayında yeni gelişme! Burhan Bey'in arkadaşı telefonda!
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