Osmanlı lezzetleri Arnavutköy’de sergileniyor

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin 720'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Osmanlı kültürünün birçok ürününü düzenlediği "Osmanlı Haftası" etkinliğiyle tanıttı. Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında Osmanlı Dönemi'nde çokça yapılan padişahların en sevdiği yemekler arasında yer alan terkibi çeşidiye, ishakiye, mücezzega, sadabad pilavı soğanlı yumurta olarak bilinen yumurta-yı hümayun gibi lezzetler vatandaşlar için sergilendi. Kış çayı, Osmanlı çayı, şifa çayı, biberiye çayı, yorgunluk çayı ve narçiçeği ile nane şerbeti vatandaşlara ikram edildi. Osmanlı döneminde yaygın olan zembilciliği günümüzde gazete gibi atık malzemeleri geri dönüştürerek devam ettiren kadınların ürünleri ise beğeni kazandı. Alanda bir cam ustasının ürettiği ürünler dikkatle incelenirken vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve lokma ikram edildi.

"BÜYÜKLERİMİZDEN DİNLEMİŞ OLDUĞUMUZ NİCE ADETİMİZİ ANLATA ANLATA BİTİREMEYİZ"

Osmanlı dönemindeki birçok geleneğin günümüzde de yaşatılmasını amaçladıklarını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Kültürümüzü, örfümüzü geleneğimizi ilgilendiren el emeği göz nuru bir takım ürünlerin değerlendirildiği ve sonuçlarının görüldüğü bir sergide beraberiz. Büyüklerimiz otursak anlatsak gerek köylerimizde gerek çevremizde büyüklerimizden dinlemiş olduğumuz nice adetimizi anlata anlata bitiremeyiz. Aslında bugünkü çalışma da özet olarak bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

"SOĞANLI YUMURTA BU SULTAN ABDÜLHAMİD'İN EN ÇOK SEVDİĞİ YEMEKMİŞ"

Osmanlı lezzetlerini vatandaşların dikkatle incelediğini ifade eden Zeynep Karamahmutoğlu, "Osmanlı yemekleri gerçekten ilgi çekiyor. Osmanlı yemeklerini gördükleri için vatandaşları daha çok cezbediyor. Bugün burada terkibi çeşidiye Sultan Mahmud çorbamız var. Birde soğanlı yumurta bu Sultan Abdülhamid'in en çok sevdiği yemekmiş. Eskiden mum ateşinde yapılırmış, 3 buçuk saat sürermiş. Bunu en güzel yapan aşçı saraya alınırmış. Bunlar Osmanlı'da en çok yapılan ve sevilen yemeklermiş" dedi.

"ÇOK GÜZEL OSMANLI'YI TANITIYORLAR"

Osmanlı geleneklerinin, lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliğe eşi ve çocuğuyla gelen bir vatandaş, "Çok güzel Osmanlı'yı tanıtıyorlar bu tür etkinliklerin çoğalması lazım. Bakıyorum yapılan şeylere çok güzel ürünler var" diye konuştu.

Osmanlıdan günümüze kadar gelen gelenek görenek ve lezzetlerin bulunduğu etkinlikler 27 Ocak'a kadar vatandaşlar için sergilenecek.