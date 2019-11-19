Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda!
Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Kenter Tiyatrosu'nda törenin ardından cenaze namazı kılınan büyük usta Yıldız Kenter, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
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