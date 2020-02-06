Seda Akgül’den şoke eden Hakan Ural açıklaması! Neler Oluyor Hayatta programında neler oluyor? | Video

Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan ayrılık şoke etti. Bir süredir Kanal D ekranlarında Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını duyuran Seda Akgül, kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgün yapımcısı ve partneri olan Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural hakkında olay ifadeler kullandı. Peki Seda Akgül Neler Oluyor Hayatta programından neden ayrıldı? İşte Seda Akgül'ün sosyal medyadan yaptığı o açıklama...