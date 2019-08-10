Simit ve ayran satarak 3 çocuk okutuyorlar

Reyhanlı'da Nurhan İsmetoğlu, eşinin 20 yıldan bu yana simit ve ayran sattığını, kendisinin de 12 yıldır eşine destek olduğunu anlattı. Çocuklarının iyi eğitim alarak, ülkesine milletine faydalı birer birey olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten İsmetoğlu, çocuklarından Emre'nin (19) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Cemre'nin (16) Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde, Yakup'un (15) ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde eğitim aldığını kaydetti. Anne İsmetoğlu, Çocuklarımızın eğitimi ve geçimimiz için ayran simit satıyoruz. Çocuklarım da eğitimlerini canla başla sürdürüyorlar. Üçünün de üniversite eğitimi almasını istiyoruz. Çocuklarımız çok istekliler, onlara güveniyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz dedi.



Günde ortalama 150 ila 200 arasında simit sattıklarını belirten Mehmet İsmetoğlu da en büyük hayalinin çocuklarının okuduklarını görmek olduğunu kaydetti.