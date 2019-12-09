Şırnak şehidi Üstçavuş Esma Çevik'ten geriye kalan son görüntüler
Şırnak´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı. -EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı.
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