Şırnak şehidi Üstçavuş Esma Çevik'ten geriye kalan son görüntüler

Şırnak´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik´in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı. -EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı.