Şırnak'ta doğaya salınan Mısır Akbabası'nı 3 gün sonra silahla vurdular

Şırnak Merkez Cudi Dağı bölgesinde vatandaşlar tarafından bulunan Mısır akbabası Şırnak Üniversitesi'ndeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde tedavi edildi. Yaklaşık 1 hafta gözetim altında tutularak tedavi edilen Mısır akbabası doğaya salındıktan 3 gün sonra silahla yaralanmış şekilde bulundu. Kanadında kırık tespit edilen Mısır akbabası, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, "6-7 ay önce Şırnak Üniversitesi olarak Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi için yer verdik. Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi burada kuruldu. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20-25 yaban hayvanı iyileştirip doğaya salındı. 30-35 sokak hayvanı, kedi, köpek gibi hayvanlar buradaki veteriner hekimler tarafından iyileştirilip kendi ortamlarına salındı. Ne yazık ki bizim burada iyileştirdiğimiz yaban hayvanlarından mısır akbabası, burada nadir bulunan türlerden bir tanesi. Buraya kadar geliyor. Cudi dağı eteklerine kadar geliyor ve bitkin, hasta ve halsiz olarak buraya gelen hayvanı iyileştirdikten sonra doğaya saldık. 3 gün sonra kömür ocakları mevkisinde silahla ateş edilip, yaralı bir halde tekrar buraya geldi. Maalesef nadir bulunan bu türü kaybettik. Nesli tükenen bu hayvanlara, ekolojik dengeye sahip çıkmamız lazım. Vatandaşları bilinçlendirmemiz lazım. Havada uçan her şeye ateş eden, suda gördüğü her şeyi tahrip eden bir yapı oluşuyor. Bunlar maalesef zarar veriyorlar. Mısır akbabası nesli tükenmekte olan bir akbaba türü. Ve biz burada iyileştiriyor. Biz bu kadar efor sarf ediyoruz, veteriner hekimimiz bu kadar bakıyor. Devlet sahip çıkıyor ve gidiyor kömür ocakları mevkisinde silahla yaralanıyor ve maalesef kaybediyoruz. Özellikle bu yaban hayatı ve nesli tükenen türler konusunda vatandaşlarımızın bilinçli olması lazım" dedi.