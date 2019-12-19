Şişli'de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta pankart açmak isteyen kadına sert müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katılacağı tören öncesi bir kadın pankart açmak istedi. Kadın, güvenlik görevlileri ve korumaların sert müdahalesiyle sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.