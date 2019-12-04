Web TV Yaşam Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

04.12.2019 | 18:53

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlının cezaevinden firar ettiği ve arandığı belirtildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada 2 polis memurunu hafif yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suçunu itiraf etti

Ordu Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

Zanlının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

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