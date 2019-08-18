Taksici, polise rağmen yolcuyu almak istemedi

Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren İstanbulluların dönüşüyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogarda yoğunluk oluşturan bazı İstanbullular memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. İddiaya gidilecek yer konusunda yolcu seçen bazı taksiciler değişim bahanesiyle yolcu almak istemesi. Taksicilerin kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği görülüyor. Taksi sürücüsünün ise ısrarla değişime gideceğin söyleyerek yolcuları almak istemediği görülüyor. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından sürücünün yolcuyu aldığı görülüyor.

Yine bir başka görüntüde ise, taksilerin kendisini almadığını iddia eden yolcularla bazı taksiciler arasında tartışmaların yaşandığı görülüyor.