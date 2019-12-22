Uludağ etekleri alevlere teslim oldu...Şiddetli lodos ve eğimli arazi müdahaleyi zorlaştırıyor
Uludağ eteklerindeki Erikli Yaylası’nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yangın büyürken, ekipler yangına müdahalede bulunurken zor anlar yaşıyor.
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