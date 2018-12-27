Uyanık vatandaş dolandırıcıları böyle faka bastırdı

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'te bir vatandaşı cep telefonundan arayan dolandırıcılık şebekesinin elemanı, kendini polis memuru olarak tanıttı. Arka fonda sahte polis telsizi sesleri eşliğinde, önce aradığı vatandaşın ad, soyad ve adres bilgilerini doğru olarak bildirerek itimat telkin etti. Daha sonra, "Hesaplarınız terör örgütü üyesi banka memurları tarafından örgütün gizli para transferlerinde kullanılıyor" diyerek vatandaşa korku veren dolandırıcı, telefonu hiç kapatmadan kendisi ile sürekli irtibat halinde olması yönünde uyardı.

VATANDAŞ KARŞI ATAĞA GE��Tİ

Durumdan şüphelenen vatandaş, yanında bulunan eşinin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçmesini sağladı. Telefon dolandırıcılarına astım hastası olduğunu söyleyen vatandaş, rol icabı sık sık öksürük krizlerine girerek bu sırada lavaboya gitmiş gibi yaptı. Ayrıca eşine de kendi gerçek polislerle görüşürken, telefonu alıp dolandırıcılara lavaboda musluktan akan su sesini dinletmesini söyledi. Dolandırıcıların kendinden ümidi kesmemeleri için söylediklerine inanmış gibi davranan vatandaş, evde arama yaptığını ve 50 adet cumhuriyet altını bulduğunu söyledi. Eşine çok kızdığını da belirten vatandaş, çete elemanına bu durumdan kurtulmak için ne yapması gerektiğini sordu.

FİLM SENARYOSU GİBİ

Bankadaki terör örgütü üyesi memurların yakalanması için yardımına ihtiyacı duyduklarını söyledikleri vatandaştan kredi çekmesini isteyen çete elemanları, kendisini Gemlik'te özel bir banka şubesine yönlendirdi. Evinden çıkan vatandaşı dolandırıcılık çetesinin diğer elemanları göz hapsine aldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri ise, bu arada banka şubesi yetkilileri ile irtibata geçerek konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Bankadan 30 bin TL kredi çekmiş gibi yapan vatandaş elinde içinde gazete kağıtlarından hazırlanmış sahte para desteleri olan siyah bir naylon poşet ile evinin yolunu tuttu. Vatandaşı evine gidince bu defa kendini Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıtan bir başka çete elemanı aradı. Elindeki paralara asla dokunmamasını, tüm paraların seri numaralarının kayıt altına alındığını, paralara dokunursa başının belaya gireceğini belirterek göz dağı vermek suretiyle ganimeti garantiye almak istedi.

HAYALİ ÖDÜL VERDİLER

Telefondaki çete mensubu, vatandaşa, operasyonun Gemlik ayağında banka şubesindeki memurların şu an itibari ile yakalandığını söyledi. Operasyonun şimdi de kendi görev yeri olan Diyarbakır'a uzandığını söyleyen sahte başsavcı, buradaki aynı bankanın terör örgütü üyesi memurlarının da yakalanması için operasyonun devam ettiğini belirtti. İş birliği için devlet istihbarat üstün cesaret ödülünü almayı hak ettiğini ve bu ödülün kendisine devlet töreni ile verileceği konusunda vatandaşa müjde vermeyi de ihmal etmeyen pişkin çete elemanı, telefonda direktiflerine devam etti.

Dolandırıcılar havadan drone destekli operasyonun başladığını ve korkmamasını söyledikleri vatandaşa, evine sivil bir baş komiser yönlendirdiklerini ve gelen emniyet yetkilisinin parola olarak "bayrak" demesi ile birlikte para ve altınları teslim etmesini söylediler. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşın evine çıkan tüm cadde ve sokaklarda tedbir aldı ve tüm giriş çıkışlara sivil polisler yerleştirildi. Bu arada bir sivil polisten şüphelenen dolandırıcılar, vatandaşa sokak başında duran kişiyi tanıyıp tanımadığını sordular. O da şahsın apartman komşusu olduğunu söyleyerek dolandırıcıların şüphesini giderdi.

Dolandırıcılık şebekesi son darbeyi vurmak, altın ve paraları almak için bir başka çete elemanını vatandaşın evine gönderdi. Vatandaşın apartman kapısını açmasıyla bir süre evin önünde gezinen dolandırıcılık şebekesi üyesi daha sonra apartmana girdi. Apartmanda daire kapısında vatandaş tarafından karşılanan çete üyesi tam parolayı söylediği anda apartmana giren sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartmana giren dolandırıcının yakalanarak emniyete götürülmesi ise apartmana ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı. Apartman sakinleri ve sokaktan geçenlerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Çetenin diğer elemanlarının yakalanması için geniş çaplı soruşturma devam ediyor.