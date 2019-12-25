Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? (25 Aralık 2019)
Aralık ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi gündem olmuş ve kar ne zaman yağacak sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini almıştı. Hafta sonu gelen soğuk hava dalgası ile birlikte gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahminlerine çevrildi. Gelen son verilere göre bu sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışlar yarından itibaren birçok ilimizde etkisini gösterecek. İstanbul kar yağışı ile ilgili de ilk defa Meteoroloji tarafından tarih verildi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerinin yanı sıra gelen kar yağışı raporları…
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