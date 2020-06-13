NAZAR DUASI OKUNUŞU - Arapça ve Türkçe Nazar Duası Oku ve Anlamı - Nazardan Korunma Duası

Günümüzde göz değmelerine karşı ve kötülüklerden korunmak için en etkili nazar duası okumak gelenek haline gelmiştir. Bu duayı okumanın faydaları da bulunur. Özellikle yeni doğmuş bebekler için nazar duası sık sık okunur. Aile için de nazardan korunma duası okunur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için dualar okumuştur. Peygamberimizin okuduğu nazardan korunmak için okunacak dualar da merak konusu olur. Bebekler için, aile için vb. durumlarda okunacak nazar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı burada.

Nazara Karşı Okunacak Dualar

Göz değmelerinden ve kötülüklerden kendimizi ya da sevdiklerimizi korumak için okunması gerek bazı dualar bulunur. Özellikle yeni doğan bebekler için nazar duası sık sık okunmaktadır. Peygamber Efendimiz'in de okuduğu bazı dualar vardır. Nazara karşı okunması tavsiye edilen dualara bu başlık altında yer verdik. İşte nazar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Nazar Duası 1

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı:

Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

AİLEYE VE BEBEKLER İÇİN EN ETKİLİ NAZAR DUASI

Nazar Duası 2

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Nas Suresi Okunuşu

Nazar Duası 3

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı! Ettehiyyatü (Tahiyyat) Arapça okunuşu Türkçe meal

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu

Nazar Duası 4

Bismillahirrahmânirrahîm.

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onları önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.