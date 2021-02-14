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sonuçları açıklandı mı? ile çekiliş sonuçları -

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile ve canlı çekilişinde şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (14 Şubat 2021 Pazar) belli oluyor. (MPİ) ile ortaklığında yapılan canlı çekilişe 11 Milyon TL’yi aşan kazanmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 14 Şubat sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla detayları…

Giriş Tarihi: 14.2.2021 20:52 Son Güncelleme: 14.2.2021 20:52 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ve Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün şans oyunu severler için açıklanıyor. Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran ve 11 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 14 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı yoğun olarak sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 14 Şubat MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Şubat Süper Loto sonuçları:


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama…
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