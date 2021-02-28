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sonuçları açıklandı mı? ile sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (28 Şubat 2021 Pazar) açıklanıyor. (MPİ) ile işbirliğinde tamamen yenilenen ve 15 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarına sahip oyunu ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayan şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları merak ederek 28 Şubat MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Online ile sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 20:46 Son Güncelleme: 28.2.2021 20:46 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar 15 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek 28 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 ŞUBAT)

Milli Piyango İdaresi ile 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Şubat Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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