Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar 15 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek 28 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 ŞUBAT)

Milli Piyango İdaresi ile 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;