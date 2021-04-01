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Giriş Tarihi: 1.4.2021 20:24 Son Güncelleme: 1.4.2021 20:25

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile tarafından haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ’nin popüler şans oyunlarından sonuçları bugün (1 Nisan 2021) şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 10 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler, biletlerine isabet edip etmediğini merak ederek sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına başladı. Milli Piyango Online ile sonuçları ve detayları.

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde, MP TV – Youtube ortak canlı yayınında şans oyunu severler için çekiliyor. Gelen devirlerle 10 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak düşüncesiyle Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulamak isteyerek 1 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 NİSAN 2021)

Milli Piyango Online aracılığıyla 1 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Nisan Süper Loto sonuçları:


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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