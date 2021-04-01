Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde, MP TV – Youtube ortak canlı yayınında şans oyunu severler için çekiliyor. Gelen devirlerle 10 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak düşüncesiyle Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayan şans oyunu severler kazandıran numaralarla biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulamak isteyerek 1 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 NİSAN 2021)

Milli Piyango Online aracılığıyla 1 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;