Allahümme Salli Ve Allahümme Barik Duası Okunuşu: Salli Barik Duaları Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazın sonunda selam vermeden önce okunan dualar arasında yer alır. Allah'ın rahmeti ve bereketi için her namazda okunabilen bu dua, namaza yeni başlayanların yanı sıra duaları yeni öğrenen gençlerin de araştırmaları arasında bulunuyor. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu ile anlamı haberimizde yer alıyor. İşte Salli Barik duaları Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile okunuşu!

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ OKUNUŞU

Bu duayı ezberlemek isteyenler, Allahümme Salli duasının okunuşu hakkında araştırma yapıyor. Duaları ezberlemenin en kolay yolu sık sık okumak ve yüksek sesle tekrar etmek olduğu için pek çok kişi bu duanın okunuşunu inceliyor. İşte Allahümme Salli duasının okunuşu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLAHÜMME SALLİ DUASININ TÜRKÇE MEALİ

Duaların okunuşları kadar anlamları ve Türkçe karşılıkları da merak edilmektedir. Çünkü bir duayı okumak kadar onun anlamını kavramak ve derinliğini bilmek de önemlidir. İşte, yukarıda yazılışı verilen Allahümme Salli duasının Türkçe anlamı:

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK DUASI

Allahümme Barik duasının okunuşu da en az Allahümme Salli duası kadar merak ediliyor. Bu iki dua genelde bir arada anılmakta ve Salli-Barik duası ya da duaları olarak anılmaktadır. İşte okumak ve ezberlemek isteyenler için Allahümme Barik duasının okunuşu:

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli

Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli

İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI

Her zorlukta Allah'ın yardımı ve ihsanını isteyen biz kulları için bu dua da büyük manalar barındırmaktadır. Namazlarda okunan bu dua ayrıca çocuklara ilk öğretilen dualar arasında yer alır. İşte çocuklar ve bu duayı ilk kez duyanlar için duanın anlamı.

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline

bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e

(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.

Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

ALLAHÜMME SALLİ BARİK DUASI NAMAZDA NEREDE OKUNUR?

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları namazın son rekatında, secdenin ardından Tahiyyat'ı okuduktan sonra okunur. Bu duaları namazda okumak Hanefi ve Malikilere göre sünnet kabul edilirken Şafii ve Hanbelilere göre farz kabul edilir. Ayrıca bütün mezheplerde bu duaların ardından Kur'an-ı Kerim'den sureler okumak müstehap kabul edilir. Bu dua cenaze namazında ise ilk okunan dualardan biridir. Cenaze namazına Sübhaneke ile başlanır, ardından Salli Barik duaları okunur.

KAZA NAMAZI KILARKEN SALLİ BARİK OKUNUR MU?

Kaza namazında Salli Barik duaları okunmasa da olur. Ancak okunması sakıncalı değildir. İsteyen kişi kaza namazında Tahiyyat'ın ardından okuyabilir.