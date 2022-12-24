Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar olacak? Ocak zammı ile 2023 bedelli askerlik ücretleri kaç TL olacak, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücretleri 2023 yılında askerlik görevini icra etmeye hazırlananların gündem konusu halini aldı. Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret açıklamasının ardından vatandaşlar, "Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar olacak?" sorusuyla güncel rakamları ve mevcut durumu inceliyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ve memur zammının duyurulmasının ardından pek çok kalemde değişikliğe gidilecek. İşte Ocak zammı ile 2023 bedelli askerlik ücretleri kaç TL olacak, belli oldu mu sorularının yanıtı!
2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.
BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?
Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.