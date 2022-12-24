Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar olacak? Ocak zammı ile 2023 bedelli askerlik ücretleri kaç TL olacak, belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.