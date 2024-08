Bir günleri 7 güne bedel

Aksaray'da yaşayan ve 13 yıl önce hayatlarını birleştiren Recep ve Ayşegül Bekleviç çifti 11 yıl önce ilk çocukları Dorukhan'ı kucaklarına aldı. Daha sonra 2015 yılında ikinci çocukları Batuhan dünyaya geldi. Sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya gelen Batuhan'ın 3 aylıkken vücudunda bazı belirtiler görülmeye başlandı. Bunun üzerine aile doktora başvurdu. Yaklaşık 2 yıl süren tetkikler sonucunda küçük Batuhan'a halk arasında erken yaşlanma olarak bilinen Progeria teşhisi konuldu. Bekleviç ailesi 2 yıl önce bu sefer üçüncü çocukları Metehan'ı kucaklarına aldı. Ancak Metehan'a da ağabeyi gibi progeria teşhisi konuldu. Neşesiyle hem ailesi hem de çevresi tarafından çok sevilen Batuhan kardeşi ile yakından ilgileniyor. Kardeşine büyük destek olan Batuhan, hastalık karşısında hiç pes etmedi. Türkiye'de progeria görülen 5 kişiden ikisi olan Bekleviç kardeşler birbirlerine sıkı sıkıya sarılıp hayata tutunuyor. Her bir günlerini 7 gün olarak yaşayan Bekleviç kardeşler her anlarının tadını çıkartıyor.Batuhan ve Metehan'ın tedavileri Amerika'da gerçekleşiyor. Kalp sağlıkları, genç ve dinamik kalabilmeleri için orada geliştirilen bir ilacı kullanan kardeşlerin annebabası da çocuklarının iyileşeceğinden ümitli. Bekleviç ailesi hastalığı duydukları an üzüldüklerini ancak hayattan hiç kopmadıklarını belirterek, "Batuhan hep bir kardeşi olsun istedi. Şimdi ağabey ve kardeş birbirlerine destek oluyorlar. Çevremiz de bize bu konuda çok destek oldu. Kendi içimizde birçok şeyi yaşadık. İyi bir anne-baba olmaya çalışıyoruz. Hastalıktan hiç korkmadık. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Hep şükrettik. Yolumuza bakmaya devam ettik. Acısı da sevinci de bir başka, bunu bilerek yaşıyoruz. Bazı acıların tarifi olmaz bu da öyle bir durum. Batuhan Aksaray'da da çok seviliyor. Sokağa çıktığı zaman onu tanıyorlar. İlgilendikleri zaman o da çok mutlu oluyor" dedi.