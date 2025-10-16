Türkiye'nin önde gelen altın rafinerilerinden biri olan İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunu sarsan detaylarıyla gündemde. Soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın da olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Şirketin, ithal edilen altınları Türkiye'de işlem görmüş gibi gösterip, aslında ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırıcı devlet desteği aldığı belirlendi. Soruşturma dosyasına göre toplamda 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi, devlet bu yolla 12 milyon dolar zarara uğratıldı.

MİRAS DAVASI

Halaç Ailesi, halen hem miras hem de şirket hisseleri konusunda hukuk mücadelesi yürütüyor. Ömer Halaç'ın eşi İlknur Halaç, "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar. Çocuklarımın hakkını yediler. Ama bu karanlık düzen bir gün çökecekti" dedi.

İlknur Halaç'ın iddiasına göre, Ömer Halaç'ın kara kaplı bir defteri vardı. O defterde altın giriş çıkışları, ortaklık dengeleri, ticari borçlar yer alıyordu. Ömer'in ölümünden hemen sonra bu defterin Özcan Halaç'ın eline geçtiğini, ardından da sırra kadem bastığını söyleyen İlknur Halaç, Ömer'in kardeşleri Özkan ve Özcan'ın altınları başka yerlere aktardığını, 1.5 ila 2 ton altının şirketten çıkarıldığını ileri sürdü. "Halaç ailesinin kurduğu altın imparatorluğu, kurucusunun ailesinden koparıldı" diyen İlknur Halaç'ın, Özcan Halaç'la ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.