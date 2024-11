Çorak arazileri ormana dönüştürüyor

Aksaray'ın simgesi haline gelen Kılıçarslan Tepesi'nde 25 yıldır tek başına ve kendi imkânları ile ağaçlandırma çalışmaları yapan Mustafa Sanık'ın, diktiği bu fidanlar ormana dönüştü. Her yıl 15 binin üzerinde meşe palamudu, badem gibi fidanları toprakla buluşturan Sanık, kuraklığa rağmen fidanları büyütmeyi başardı. Mustafa Sanık, diktiği fidanları suluyor ve bakımlarını da aksatmıyor.Mustafa Sanık yeşil sevdası ile ilgili şunları söyledi: "Ağaç dikmek her yönüyle doğaya katkıda bulunmak demektir. Peygamberimizin 'Kıyametin kopacağını da bilseniz elinizdeki fidanı dikin' hadisinden yola çıkarak 25 yıl önce fidan dikmeye başladım. Aksaray'ımızın tekrar 'Yeşil Aksaray' olarak anılması için daha önce elime geçen her fidanı dikiyordum ancak toprağa ve iklime uygun olarak badem fidanı olduğunu gördüm. Şimdi bu tepelere her yıl binlerce badem fidanı dikiyorum. Diktiğim fidanlar ağaç oldu ve büyük bir ormana dönüştü. Ayrıca bu bölgenin dışında şehrimizin ağaçlandırma alanlarına her yıl 15 binin üzerinde meşe palamudu dikiyorum. Bu fidanların bakımını ve sulamasını kendi imkânlarımla yapıyorum. Geleceğimize sahip çıkmalıyız. Ağaç dikmek insanlığın geleceğine katkıdır."