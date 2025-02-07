Dünya 3.’sü genç keman sanatçısı Laçin Akyol, trafik kazasında hayatını kaybetti

Laçin Akyol İsviçre'de müzik eğitimine devam ederken gittiği bir kayak merkezinde, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına geldi. Laçin Akyol, Mersin'de sahil yolunda bulunan Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan keman sanatçısı Akyol, yoğun bakım ünitesine alındı. Bir süre yaşam mücadelesi veren genç sanatçı yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 8 yaşında üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı o zamanki dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'u evinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini minik sanatçıya vermişti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.