Elif ölüme böyle gitti

İstanbul'da iddialara göre Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile bir eğlence mekânında bir süre alkol aldıktan sonra Bakırköy'de bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamadı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'şüpheli ölüm' hakkında soruşturma başlattı. Erkut Göktürk ve daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıka kaydı olan Hasan E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin otele giriş anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler de ikili otel resepsiyonunda kayıt yaptırırken yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği görülüyor. Şüpheli bulunan olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.