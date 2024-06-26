Fenomen Büşra o polisi taciz yüzünden vurmuş: ‘Boşandığında beni ara’

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'yi arayarak yardım isteyen sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) vurmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.31 Ocak'ta meydana gelen olayda, Karademir'in tacize uğradığı için Ay'ı vurduğu ortaya çıktı. Açığa alınan polis memuru Süleyman Ay hakkında, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'zincirleme cinsel taciz', 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı.İddianameye göre, Karademir ile Ay'ın diyaloğu emniyette başladı. Karademir'e burada, kendi telefon numarasını veren Ay, 'Boşandığında beni Whatsapp'tan ara. Çay kahve içeriz' dedi. Karademir de 'Aramayacağım' diye yanıt verdi. İfade işlemi bittikten sonra Karademir, Ay ile polis aracını kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Karademir'i evine kadar çıkarmak isteyen Ay, eve girerek Karademir'i sıkıştırmaya devam etti. Beylik silahını ve ceketini çıkararak aynanın önüne bırakan Ay, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu.Genç kadına, 'Dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım' dedi. Karademir de 'Ben zina yapamam' dedi. Karademir, kendisini öpmeye çalışan Ay'ı engelleyemeyince polisin aynanın önüne bıraktığı silahı alarak ateş etti. Karademir, olaydan sonra balkona çıkarak 'Polis bana saldırdı. İmdat, polisi vurdum' diyerek yardım istedi.Olayla ilgili Karademir'i araçla evine bırakan diğer polis memuru Ş.M. tanıklık yaptı. Verdiği ifadede Ay'ın, Karademir'i sıkıştırdığını doğrulayarak, 'Ay'ın bu konuşmalarından ben de rahatsız oldum. Daha önce de kadın şikâyetçilerle samimi olmaya çalışıyordu' dedi. Ay ile Karademir önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.