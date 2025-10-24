Almanya'da kanlı gece! Saldırıda "Daltonlar" izi: 1 ölü, 3 yaralı

Hannover sokaklarını kana bulayan olay; geçtiğimiz Çarşamba günü Niedersachsenring yakınlarındaki şehrin en işlek caddelerinden biri olan Vahrenwalder Straße'de saat 18:25 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kürt Mehmet" lakaplı Mehmet Kaplankıran'ın adamları olduğu öne sürülen Serdar Günay ve arkadaşları, bir dönem Daltonlar grubu ile ortak hareket eden "Dalton Keleş" lakaplı Orhan K.'nin yakınlarının işlettiği bir mekanda henüz belirlenemeyen bir nedenle taştırmaya başladı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki grup arasında başlayan sözlü tartışma; kısa sürede büyüyerek metronun da geçtiği caddeye taştı. Silahların çekildiği olayda ortalık biranda savaş alanına dönerken, çatışmada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden bir çocuk babası Serdar Günay olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

Çatışmanın yaşandığı bölgeye kısa sürede çok sayıda ağır silahlı polisler sevk edilirken, çatışmaya yaşandığı caddeye çok yakın bir mesafede Ludwigstrasse'de başka bir yaralı daha tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

KAPLANKIRAN'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından gözlerin çevrildiği işadamı Mehmet Kaplankıran ise çatışmayla ve yaşanan olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Kaplankıran, "Serdar'ın benimle fotoğrafı olması adamım olduğu anlamına gelmez. Yüzlerce çalışanım var. Serdar ile bir kişi arasında bir tartışma çıkmış ve istenmeyen bu üzücü olay meydana gelmiş. Yaşanan bu olayın bizle ilgisi yoktur. Ancak; Biz yıllardır bu topraklardayız. Esnafımızın, kardeşimizin ekmeğine göz dikenin de karşısındayız." dedi.